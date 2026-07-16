FT: Греция помешала ЕС принять санкции для защиты бизнеса магната Прокопиу

ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России из-за возражений Греции и Австрии. Афины выступили против запрета на перевозку российского СПГ в третьи страны, опасаясь последствий для компании миллиардера Георгия Прокопиу.
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