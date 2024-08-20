Эксперт оценил вероятность эпидемии оспы обезьян в России

Вероятность эпидемии оспы обезьян в России является низкой, так как для развития болезни необходим продолжительный тесный контакт с источником инфекции, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им.
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