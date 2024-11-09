Поляк нам не друг, но лучше, когда и не враг

О феномене смешанной национальной самоидентификации Представив самых знаменитых «кресовых поляков» «Не совсем паны — наши друзья и наши враги», попробуем разобраться, откуда они буквально свалились на голову русским.
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