«Ахмат» зашел в Харьковскую область. Чеченский спецназ отправят в штурмовые бои

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» были переброшены в Белгородскую область, откуда рассредоточились по приграничным зонам Харьковской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
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