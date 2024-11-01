Электричка насмерть сбила 17-летнего подростка на станции Болшево в Подмосковье

Электропоезд сбил 17-летнего молодого человека на станции Болшево в Подмосковье. Подросток скончался на месте, сообщает 1 ноября западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
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