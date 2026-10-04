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ВСУ за сутки 141 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки 141 раз атаковали Белгородскую область

За сутки с 3 на 4 октября 2026 года Вооруженные силы Украины 141 раз нанесли удары по муниципалитетам Белгородской области, погиб один мирный житель.

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