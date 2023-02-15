Военное обозрение

3 330 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ой и  ДОПРЫГАЮТСА  же Ляхские  ВЫРОДКИ ...!!!Власти Польши пре...
  • anatolii660 reznikov
    Ну и чо ? Мало ли что они говорят !Вопрос в другом Как себя вести когда они врут !Глава МИД РФ: стр...
  • Гарий Щерба
    Да просто  ОПОЗОРЯТСА БОЯТСА  со своими  ЛЕТАЮЩИМИ ВЕДРАМИ ....!!!!Министр обороны В...

Варварские короли. Эрманарих и его держава

Варварские короли. Эрманарих и его держава

Племенной вождь остготов Эрманарих В дошедшей до нас «Гетике»*, написанной готским историком Иорданом* в VI веке, и еще в более раннем труде римского историка Аммиана Марцеллина* – «Римской истории» – упоминаются владения могущественного остготского правителя Эрманариха, оставившего еще за сто лет до падения могущественной Римской империи глубокий … .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх