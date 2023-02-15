Варварские короли. Эрманарих и его держава

Племенной вождь остготов Эрманарих В дошедшей до нас «Гетике»*, написанной готским историком Иорданом* в VI веке, и еще в более раннем труде римского историка Аммиана Марцеллина* – «Римской истории» – упоминаются владения могущественного остготского правителя Эрманариха, оставившего еще за сто лет до падения могущественной Римской империи глубокий … .