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Газета.ру

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Франция одержала волевую победу в Лиге наций со счетом 4:1

Франция одержала волевую победу в Лиге наций со счетом 4:1

Сборная Франции в матче четвертого тура Лиги наций одержала победу над Бельгией.Встреча, которая состоялась во Франции, завершилась со счетом 4:1.

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