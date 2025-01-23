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В России создали первый прототип 50-кубитного квантового компьютера

В России создали первый прототип 50-кубитного квантового компьютера

Группа ученых из Московского государственного университета и Российского квантового центра создали прототип квантового компьютера мощностью в 50 кубитов.

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