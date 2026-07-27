Захваченный украинский солдат рассказал, что его сестра, оставшаяся на территории под контролем Киева, угрожала расправой над их бабушкой, чтобы вынудить его передавать данные о расположении русских войск.
Пленный ВСУ сообщил о давлении: сестра угрожала расправой
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AB
Andrey B-V
Захваченный в плен украинский военнослужащий сообщил русским военным, что его сестра принуждала его предоставлять информацию о расположении русских войск, угрожая насилием над их бабушкой. А это как? Солдат хохлопикский, попал в плен. И его заставили выдавать места расположения подразделений ВС РФ? БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! Как ПЛЕННЫЙ может что то выдавать? Какой информацией о расположении Российских частей и соединений может обладать пленный солдат ВСУ? Как пленный солдат ВСУ может связываться с какой то своей сестрой? Он в ПЛЕНУ или в САНАТОРИИ? АФФТОРУ писанины некоему Максиму Тришину советую научиться не только писать, но еще и читать им же написанное!
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