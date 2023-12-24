Тульская область получит крупную дотацию на сбалансированность бюджета

В 2024 году Тульская область получит 118 миллионов рублей на сбалансированность бюджета. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал Распоряжение о перераспределении бюджета на 2023 и 2024 года.
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