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Царьград

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Электрички из Петербурга на Приозерск задерживаются до 1,5 часов

Электрички из Петербурга на Приозерск задерживаются до 1,5 часов

Днём 13 октября на станции Пери по техническим причинам задержали несколько пригородных поездов, из-за чего электрички Приозерского направления в сторону Петербурга и обратно прибывают с отставанием от графика от 13 минут до 1 часа 39 минут.

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