Полицейские в Ростокине наградили отличившихся в 2024 году кадетов

В актовом зале школы №1499 имени героя Советского Союза И.А. Докукина в Ростокине состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали заместитель начальника УВД по СВАО полковник полиции Дмитрий Гуров и начальник ОРЛС УВД полковник полиции Анастасия Харланова.
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