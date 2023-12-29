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Финансист Фрумина предупредила об убыточности предновогодних вкладов

Финансист Фрумина предупредила об убыточности предновогодних вкладов

Согласно словам заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, новогодние предложения от банков, которые обещают выгоду, на самом деле могут не принести ожидаемого дохода или даже привести к убыткам.

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