Финансист Фрумина предупредила об убыточности предновогодних вкладов

Согласно словам заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, новогодние предложения от банков, которые обещают выгоду, на самом деле могут не принести ожидаемого дохода или даже привести к убыткам.
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