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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 декабря 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1200 =Важно не столько любить всех людей сегодня, сколько каждый день учиться любить ещё одного человека ="Воображение усиливается и развивается через Веру в нашу волю; Вера должна подкреплять воображение, ибо Вера создаёт Волю" = Вы должны отпустить старое, чтобы освободить дорогу для Нового; Прошлое ушло и никогда не вернётся = Главное, цепочка "Учитель и ученик" не должна прерываться, ибо на ней основан механизм развития всего Человечества = Для счастья достаточно вас самих, а второй человек нужен для того, чтобы разделить с ним своё счастье =Добро и зло не существуют сами по себе; они существуют (как иллюзия ума), чтобы человек нашёл Путь к себе= "Европеец — человек дела, а русский — человек Души и сердца; Европа есть страна деловитости, Россия есть Родина Души" = Лучший дар, который вы можете принести Человечеству – это улучшить себя, стать лучше, чем вчера = Никакими путями и дорогами не пройти, если жить без Любви: без Любви к себе и без Любви к ближнему, без Любви к Миру, без Любви к Жизни… = "Ничего нет, есть Любовь и Благодарность.

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