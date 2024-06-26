Берлизов Николай: граждане нашей страны верят в свою армию

Берлизов Николай, первый заместитель главы администрации Ржевского муниципального округа: — Накануне по-особому памятного дня в истории нашей страны – 22 июня – в Кремле состоялась встреча президента России с выпускниками военных вузов.
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