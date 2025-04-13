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Австрийский министр призвала прекратить помогать беженцам с Украины

Австрийский министр призвала прекратить помогать беженцам с Украины

www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Reichwein (crei) Министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Австрии Клаудия Плакольм призвала прекратить помощь беженцам с Украины, пишет Salzburger Nachrichten.

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Комментарии
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Eduard
Беженцев много,но почему-то именно ублюдки с Украины всех хитрее! А,ну да,они же сбили боинг с гражданами Европы.Да,за это надо их кормить!
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16 час.
Eduard
Шоу,ради того,что бы их Украину поделить,а ресурсы украсть!
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16 час.
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