Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • лина любимцева
    И ведь они это делают!!! Это только мы корчим из себя "гуманитариев" - ПЕРЕД КЕМ?!! С ними нудно поступать точно так ...Запад делает ...
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"Толик, а ты куда собрался?!": Среди наших "израильтян" самым испуганным оказался Чубайс. Экс-глава Роснано летит в Россию.

"Толик, а ты куда собрался?!": Среди наших "израильтян" самым испуганным оказался Чубайс. Экс-глава Роснано летит в Россию.

Интересная жизнь с Vera Star Когда в Израиле началась самая большая заваруха за последние 50 лет, у представителей российского бомонда, вспомнивших в прошлом году о своих еврейских корнях, сразу же нашлась куча разных дел за пределами Земли Обетованной и они буквально штурмом взяли аэропорт "Бен-Гурион".

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