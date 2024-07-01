«Краснодар» по Кордобе с «Зенитом» не ведет переговоров и планирует обратиться в РФС из-за неэтичного поведения петербуржцев (Максим Алланазаров)

Ранее появилась информация о том, что Кордоба может перейти в «Зенит» за 10+2 млн евро. По информации заместителя главного редактора «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, руководство «Краснодара» не ведет переговоров по трансферу 31-летнего нападающего, так как не планирует продавать лидеров команды прямым конкурентам.