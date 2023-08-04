Рок-музыкант, экс-участник знаменитого во всем мире коллектива «Парк Горького» Александр Маршал часто выступает в «горячих точках» и поёт для наших бойцов.
Александр Маршал: «Эти люди стали моими личными врагами»...
Комментарии
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Наталия
Александр Маршал всегда был и является не пустой разноцветной погремушкой на эстраде, а достойным человеком, мужчиной. С достойным имиджем и достойным репертуаром. Спасибо ему!
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4 час.
Яковлева Ирина
Уважаю и люблю Александра Маршала как гражданина и музыканта
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4 час.
L
Leonid
...с большим уважением отношусь к Саше, как человеку, поэту, музыканту. Он большой молодец!
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1 час.
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