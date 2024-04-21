На востоке Сирии загорелся нефтепровод из-за грабителя нефти

В провинции Хомс на востоке Сирии на нефтепроводной линии обнаружили возгорание, пишет издание SANA. Согласно информации агенства, пожар возник на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус, сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.