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Кандидат в канцлеры ФРГ от партии АдГ Вайдель заявила, что хочет мира на Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии АдГ Вайдель заявила, что хочет мира на Украине

Передача ракет Taurus Украине сделает Германию участницей конфликта. Об этом напомнила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на пресс-конференции, трансляцию которой вели в соцсети Х.

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