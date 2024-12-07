Кандидат в канцлеры ФРГ от партии АдГ Вайдель заявила, что хочет мира на Украине

Передача ракет Taurus Украине сделает Германию участницей конфликта. Об этом напомнила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на пресс-конференции, трансляцию которой вели в соцсети Х.