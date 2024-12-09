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«Виноваты леера»: во Владивостоке водитель легковушки устроил «замес» на дороге

«Виноваты леера»: во Владивостоке водитель легковушки устроил «замес» на дороге

Во Владивостоке на улице Всеволода Сибирцева, 15 владелец Toyota Ist из-за своей невнимательности устроил ДТП с легковушкой Toyota Corolla Fielder , которую откинуло на леера, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».

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