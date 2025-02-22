Современная Армения — есть проект России

На тему неблагодарного отношения армянского народа есть несколько поговорок. Думаю, аналогичные крылатые фразы имеются и у других народов: «Если сделал доброе дело, то садись на коня и скачи подальше», или: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки».
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