Уникальные разработки новосибирских ученых улучшили диагностику опасных заболеваний

Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев ознакомились с научными разработками в области спектроскопии магнитного резонанса, магнитно-резонансной томографии (МРТ), протеомики и метаболомики, которые ведутся с использованием грантов Правительства региона и отмечены его премиями, а также получили поддержку в рамках совместных конкурсов с Российским научным фондом.
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