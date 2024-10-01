Депутат Мособлдумы Закиров: молодежная ассамблея стран БРИКС заработает в январе

Молодежную парламентскую Ассамблею стран БРИКС планируют запустить в начале 2025 года. Депутаты смогут делиться опытом и идеями для развития молодежной политики, рассказал руководитель фракции «Новые люди» Лев Закиров в интервью Юлии Минаковской на 360.