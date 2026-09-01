Гаишники получили новые поводы «налаять» на водителя

С 1 сентября в России ужесточились правила перевозки собак в личных автомобилях. С начала осени в России вступили в силу новые требования к перевозке домашних животных в личных автомобилях.
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