В очередном муниципалитете Приморья объявлен режим повышенной готовности

В Находкинском городском округе Приморского края объявлен режим повышенной готовности. Это связано с опасным количеством осадков и напряженной паводкой обстановкой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
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