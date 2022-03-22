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Кристиан Вуд обновил личные рекорды по очкам и точным 3-очковым в матче с «Уизардс»

Кристиан Вуд обновил личные рекорды по очкам и точным 3-очковым в матче с «Уизардс»

Форвард «Рокетс» Кристиан Вуд в понедельник обновил личные рекорды по набранным очкам и реализованным 3-очковым в матче с «Уизардс» (115:97).

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