Израильский министр раскрыл секрет содержимого таинственного пакета на встрече с Путиным

Глава Минстроя Израиля Зеэв Элькин, который сопровождал премьер-министра страны Нафтали Беннета на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, раскрыл секрет большого пакета, с которым израильская сторона пришла на встречу.