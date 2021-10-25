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Израильский министр раскрыл секрет содержимого таинственного пакета на встрече с Путиным

Израильский министр раскрыл секрет содержимого таинственного пакета на встрече с Путиным

Глава Минстроя Израиля Зеэв Элькин, который сопровождал премьер-министра страны Нафтали Беннета на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, раскрыл секрет большого пакета, с которым израильская сторона пришла на встречу.

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