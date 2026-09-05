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Регионы России

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Путин поддержал инициативу добровольцев защищать региональное небо от дронов

Путин поддержал инициативу добровольцев защищать региональное небо от дронов

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил о поддержке инициативы добровольцев служить в региональных подразделениях с задачей защиты неба от беспилотников.

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