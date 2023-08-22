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Любушкин об обмене: «Рад перейти в «Анахайм», большая честь оказаться в таком клубе»

«Баффало» получил в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.  Контракт 29-летнего россиянина с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона.

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