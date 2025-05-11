WSJ: Глава ЕК фон дер Ляйен пытается уговорить Мерца блокировать Nord Stream 2

Политика как она есть

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с канцлером Германии Фридрихом Мерцем блокировку газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) в случае, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине.