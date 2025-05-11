Политика как он...
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Политика как она есть

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WSJ: Глава ЕК фон дер Ляйен пытается уговорить Мерца блокировать Nord Stream 2

WSJ: Глава ЕК фон дер Ляйен пытается уговорить Мерца блокировать Nord Stream 2

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с канцлером Германии Фридрихом Мерцем блокировку газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) в случае, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине.

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