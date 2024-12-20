Кологривый рассказал о своих планах на Новый год

Актер Никита Кологривый поделился своими планами на новогодние праздники. Знаменитость рассказал, что у него есть традиция встречать Новый год в кругу семьи, поэтому, скорее всего, приход 2025-го не станет исключением.
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