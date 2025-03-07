Счастье по-советски: почему женщины в СССР были счастливее, чем сейчас, имея больший достаток и выбор Ольга БезродняяКогда мы вспоминаем советский период, легко просмотреть романтическую идиллию, особенно в браке и семейных отношений.
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