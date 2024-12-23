92% водителей электромобилей в следующий раз снова купят электрокар

92% владельцев электромобилей не планируют возвращаться к автомобилям с ДВС при следующей покупке.Согласно опросу, проведенному Глобальным альянсом водителей электромобилей (GEVA), большинство респондентов продолжат использовать экологически чистые автомобили, и лишь 1% опрошенных предпочли бы бензиновое или дизельное авто, а 4% – гибридные модели.