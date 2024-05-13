Трудовые мигранты-спортсмены избили автомобилиста в Новосибирске

Инцидент с избиением автомобилиста трудовыми мигрантами произошел в Новосибирске 11 мая. Сотрудники кафе на улице Большевистская нажали на тревожную кнопку и попросили выпроводить из заведения нетрезвых гостей.
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