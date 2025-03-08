СМИ США: все западные специалисты по обработке спутниковых данных покинули Украину Все западные специалисты по обработке спутниковых данных покинули Украину.
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СМИ США: все западные специалисты по обработке спутниковых данных покинули Украину Все западные специалисты по обработке спутниковых данных покинули Украину.
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