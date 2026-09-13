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ИА Регнум

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Группа ВСУ подорвалась на минах, пытаясь выйти из окружения под Волчанском

Группа ВСУ подорвалась на минах, пытаясь выйти из окружения под Волчанском

Группа украинских боевиков подорвалась на минах при попытке выйти из Волчанского котла в Харьковской области.

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