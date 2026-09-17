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В госпиталях Харькова кончились запасы крови для ВСУ

В госпиталях Харькова кончились запасы крови для ВСУ

Zuma/TASS В госпиталях Харькова закончились запасы крови для украинских националистов, и местные жители не спешат становиться донорами.

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