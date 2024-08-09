Бразилия, Мексика и Колумбия призвали власти и оппозицию Венесуэлы к переговорам — а также власти этих латиноамериканских стран призвали Национальный избирательный совет (НИС) опубликовать итоги президентских выборов в стране.
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