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The Hill: сенаторы призвали поддержать урезанный законопроект о помощи Украине

The Hill: сенаторы призвали поддержать урезанный законопроект о помощи Украине

В конгрессе США полагают, что Украине осталось несколько недель до крупного отступления, в связи с чем раздаются призывы поддержать "урезанную" версию законопроекта об иностранной помощи и охране границ Соединенных Штатов.

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