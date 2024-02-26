The Hill: сенаторы призвали поддержать урезанный законопроект о помощи Украине

В конгрессе США полагают, что Украине осталось несколько недель до крупного отступления, в связи с чем раздаются призывы поддержать "урезанную" версию законопроекта об иностранной помощи и охране границ Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии