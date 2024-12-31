"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию танков Т-90М и Т-72Б3М

t.me/УралВагонЗавод - УВЗ Входящая в госкорпорацию "Ростех" научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) передала министерству обороны последнюю в 2024 году партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3.
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