Командир расчета БПЛА "Рассвет": танк M1 Abrams нужно бить в моторный отсек

Чтобы вывести из строя американский танк M1 Abrams с помощью FPV-дрона, нужно бить моторный отсек. Об этом рассказал командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным "Рассвет" в видео, опубликованном в Telegram-канале "Народного фронта".