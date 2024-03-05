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Командир расчета БПЛА "Рассвет": танк M1 Abrams нужно бить в моторный отсек

Командир расчета БПЛА "Рассвет": танк M1 Abrams нужно бить в моторный отсек

Чтобы вывести из строя американский танк M1 Abrams с помощью FPV-дрона, нужно бить моторный отсек. Об этом рассказал командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным "Рассвет" в видео, опубликованном в Telegram-канале "Народного фронта".

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