Warner Bros. вновь перенесла премьеру «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

Warner Bros. в третий раз изменила дату выхода продолжения «Бэтмена» режиссёра Мэтта Ривза. Теперь фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в мировой прокат 18 февраля 2028 года вместо 1 октября 2027-го.