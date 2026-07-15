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Warner Bros. вновь перенесла премьеру «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

Warner Bros. вновь перенесла премьеру «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

Warner Bros. в третий раз изменила дату выхода продолжения «Бэтмена» режиссёра Мэтта Ривза. Теперь фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в мировой прокат 18 февраля 2028 года вместо 1 октября 2027-го.

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