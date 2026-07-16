Представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, превратили переговорный процесс с Россией в Стамбуле летом 2025 года в «цирк на колесах», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
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