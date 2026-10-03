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Царьград

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The New York Times: Кличко сообщил о новой опасности в Киеве

The New York Times: Кличко сообщил о новой опасности в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко описал ситуацию в городе как "очень драматичную". Возросла угроза со стороны беспилотников и подверглись атакам мосты через Днепр, что парализовало движение и спровоцировало массовое покидание города жителями.

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