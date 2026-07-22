Московский городской суд отказался отпустить из СИЗО экс-главу «Аэрофлота»

Gризнал законным заключение под стражу бывшего генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при санации Связь-банка и банка «Глобэкс» Московский городской суд, об этом 22 июля сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии