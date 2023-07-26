БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россия перевооружила трофейные украинские катера – будут громить бандеровцев

Россия перевооружила трофейные украинские катера – будут громить бандеровцев

Михаил Рябов.   Россия перевооружила трофейные украинские катера и будет задействовать их в ходе СВО, сообщает официальное издание Черноморского флота газета «Флаг Родины».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это конечно хорошо, но возникает вопрос, а куда делись наши военные Российские катера? Минобороны и генштаб докладывали В.В.Путину, что все наши парни герои в зоне СВО имеют и обеспечены всем необходимым и все есть в резерве.... Если это так то почему народ закупает в зону СВО от автомашин до дронов, тепловизоров и т.д., катера трофейные, а что тыловые службы все уже распродали а бабло поделили????
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