Россия перевооружила трофейные украинские катера – будут громить бандеровцев

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это конечно хорошо, но возникает вопрос, а куда делись наши военные Российские катера? Минобороны и генштаб докладывали В.В.Путину, что все наши парни герои в зоне СВО имеют и обеспечены всем необходимым и все есть в резерве.... Если это так то почему народ закупает в зону СВО от автомашин до дронов, тепловизоров и т.д., катера трофейные, а что тыловые службы все уже распродали а бабло поделили????