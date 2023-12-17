Ситуация: один «ценный специалист» из Таджикистана решил проигнорировать требование полиции остановить свой автотранспорт.
Уровень агрессии толпы был настолько высоким, что правоохранителям пришлось применить оружие, дабы как-то утихомирить эту толпу
Комментарии
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Олег Самойлов
Вообще-то существует некое право у силовиков по применению оружия в случаях, когда жизни сотрудника угрожает явная опасность. В этом случае сотрудник имеет право применения оружия либо с предупредительным выстрелом в воздух, либо СРАЗУ на поражение, если осуществляется нападение. Правда, сие право почему-то действует весьма и весьма интересно ещё с достопамятных времен... А жаль! вот у мерзких буржуинов в этом плане как-то попроще - вякнул против полицейского - получи пулю и распишись в получении!
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1 д.
Валерий Дюков
гнать всех срочно, ночами военным отлавливать их в ихних сходниках и в свинарныные вагоны грузить и за пару ночей освободить всю Страну от этой нечести Орды, навести порядок и закрыть границы, в СССР работали все заводы и фабрики и везде план выполнялся а щас заводов нет и Рвачи денег врут властям нихватает рабочих рук, а они и не работают у нас блудят и днём и ночью, гнать всех и ихние диаспоры, пусть у себя поднимают экономику мы сами справимся.....
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1 д.
ЛМ
Людмила Моргунова
Надо бы у буржуинов поучиться. А то мы всё в жалость играем. Всех жалко, только почему-то не себя.
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1 д.
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